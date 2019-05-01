Бобби Райан – обладатель приза за верность хоккею. Он возобновил карьеру после курса борьбы с алкоголизмом

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Форвард «Оттавы» Бобби Райан стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» – награды, присуждаемой за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В этом сезоне второй номер драфта НХЛ-2005 пропустил несколько месяцев из-за борьбы с алкоголизмом.

В феврале он сделал хет-трик в первом матче после курса лечения.

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