Бобби Райан – обладатель приза за верность хоккею. Он возобновил карьеру после курса борьбы с алкоголизмом

Форвард «Оттавы» Бобби Райан стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» – награды, присуждаемой за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В этом сезоне второй номер драфта НХЛ-2005 пропустил несколько месяцев из-за борьбы с алкоголизмом.

В феврале он сделал хет-трик в первом матче после курса лечения.

