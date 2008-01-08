Овечкин забил 683-й и 684-й голы в карьере, разделив с Селянне 11-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (6:1).
Россиянин забил 25-й и 26-й голы в сезоне. В сезонной гонке снайперов он разделил 3-е место с Джеком Айкелом из «Баффало».
В карьере в НХЛ это его 683-й и 684-й голы, что позволило Овечкину разделить 11-е место среди лучших снайперов в истории лиги с Теему Селянне.
Чтобы войти в топ-10, Овечкину нужно забить еще 7 голов и обойти Марио Лемье (690).
Всего Овечкин провел на льду 17 минут 15 секунд (полезность «+3»), нанес 6 бросков в створ и сделал 1 блок-шот.
Его признали первой звездой матча.
January 8, 2020
With this goal, Alex Ovechkin ties Teemu Selanne for 11th on the @NHL all-time goal scoring list.— Sportsnet (@Sportsnet) January 8, 2020
He now sits 6️⃣ goals behind Mario Lemieux for 10th all-time. pic.twitter.com/D694h8dzeB