Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Оттавы» (5:2).

Россиянин набрал 3 (2+1) очка, продлив результативную серию до 9 матчей.

В его активе стало 38 (11+27) очков в 26 матчах сезона.

Всего Малкин провел на льду 17 минут 52 секунды (0:13 – в меньшинстве, полезность «+2») и нанес 5 бросков в створ. Также сделал 1 блок-шот, статистика потерь и перехватов – 1:2. Эффективность на вбрасываниях – 45% (выиграл 10 попыток из 22).

Кроме того, набрал 4 минуты штрафа за два удаления. Первое из них – за стычку с форвардом Жаном-Кристофом Боденом, после того, как его сбили с ног в зоне «Сенс».

Второе – за 20 секунд до конца третьего периода, когда повздорил с Брэди Ткачуком и Марком Боровицки, а потом ударил клюшкой Жана-Габриэля Пажо.

Malkin just took a beating by half the #Sens on the ice it seems.



Crosscheck by Chabot. Crosscheck by Sabourin. Roughing from Beaudin. This will either make Malkin angry and retaliate or he is going to score again. #Pens lead 1-0 still. pic.twitter.com/A5qgjzUTuz