«Динамо» пригласило Дона Черри на работу: «Мы сошьем вам красивый костюм!»

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Московское «Динамо» предложило работу известному хоккейному эксперту Дону Черри, уволенному накануне из компании Sportsnet из-за высказываний о мигрантах.

«Привет, Дон Черри. Мы слышали, что вас уволили. Это нехорошо!

Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо-ТВ», который может говорить все, что думает. Мы любим старых вояк. И мы сошьем вам красивый костюм!

Надеемся, что вы согласитесь», – говорится в сообщении клуба.

Пресс-служба москвичей сопроводила пост фотографией с изображением Черри в бело-голубом пиджаке – в цветах «Динамо».

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