«Динамо» пригласило Дона Черри на работу: «Мы сошьем вам красивый костюм!»

Московское предложило работу известному хоккейному эксперту , уволенному накануне из компании Sportsnet из-за высказываний о мигрантах.

«Привет, Дон Черри. Мы слышали, что вас уволили. Это нехорошо!

Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо-ТВ», который может говорить все, что думает. Мы любим старых вояк. И мы сошьем вам красивый костюм!

Надеемся, что вы согласитесь», – говорится в сообщении клуба.

Пресс-служба москвичей сопроводила пост фотографией с изображением Черри в бело-голубом пиджаке – в цветах «Динамо».

Легендарный ведущий обвинил мигрантов в неуважении к ветеранам. Его выгнали с работы через два дня

Hey, Don Cherry @CoachsCornerDC. We heard that you were fired. It’s not good!



Come to Russia, we need an analyst for Dynamo TV who could talk whatever he thinks. We love old soldiers. And we will make a nice suit!



We hope you agree. #WeAreDynamo pic.twitter.com/5WiwikHZgQ