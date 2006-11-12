«Динамо» пригласило Дона Черри на работу: «Мы сошьем вам красивый костюм!»

Московское «Динамо» предложило работу известному хоккейному эксперту Дону Черри, уволенному накануне из компании Sportsnet из-за высказываний о мигрантах.
«Привет, Дон Черри. Мы слышали, что вас уволили. Это нехорошо!
Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо-ТВ», который может говорить все, что думает. Мы любим старых вояк. И мы сошьем вам красивый костюм!
Надеемся, что вы согласитесь», – говорится в сообщении клуба.
Пресс-служба москвичей сопроводила пост фотографией с изображением Черри в бело-голубом пиджаке – в цветах «Динамо».
Легендарный ведущий обвинил мигрантов в неуважении к ветеранам. Его выгнали с работы через два дня
Hey, Don Cherry @CoachsCornerDC. We heard that you were fired. It’s not good!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 12, 2019
Come to Russia, we need an analyst for Dynamo TV who could talk whatever he thinks. We love old soldiers. And we will make a nice suit!
We hope you agree. #WeAreDynamo pic.twitter.com/5WiwikHZgQ
Легендарный ведущий обвинил мигрантов в неуважении к ветеранам. Его выгнали с работы через два дня