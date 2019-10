Гурьянов сделал дубль, став 1-й звездой матча с «Анахаймом», Радулов не забивает в 8 играх подряд

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов забросил две шайбы в матче чемпионата с «Анахаймом» (2:1) и был признан первой звездой.

22-летний россиянин забил первые голы в сезоне. Всего в 8 играх он набрал 3 (2+1) очка.

Его одноклубник нападающий результативными действиями не отметился, продлив безголевую серию до 8 матчей.

В 12 играх сезона на его счету 4 (1+3) балла.

Allow Denis Gurianov to reintroduce himself. #ANAvsDAL | #GoStars pic.twitter.com/GRRbB8gUm1