Гурьянов сделал дубль, став 1-й звездой матча с «Анахаймом», Радулов не забивает в 8 играх подряд

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов забросил две шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:1) и был признан первой звездой.
22-летний россиянин забил первые голы в сезоне. Всего в 8 играх он набрал 3 (2+1) очка.
Его одноклубник нападающий Александр Радулов результативными действиями не отметился, продлив безголевую серию до 8 матчей.
В 12 играх сезона на его счету 4 (1+3) балла.
Backhand bar ⬇️#ANAvsDAL | #GoStars pic.twitter.com/LB5k6i6akI— Dallas Stars (@DallasStars) October 25, 2019
Twice is nice, Denis! #ANAvsDAL | #GoStars pic.twitter.com/XgmiZx4hAo— Dallas Stars (@DallasStars) October 25, 2019
Allow Denis Gurianov to reintroduce himself. #ANAvsDAL | #GoStars pic.twitter.com/GRRbB8gUm1— Dallas Stars (@DallasStars) October 25, 2019