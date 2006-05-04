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    «Питтсбург» – «Вашингтон». Малкин забросил 4-ю шайбу в текущем плей-офф, ставшую победной

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ Хоккей

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (3:1, 2-2). 

    Российский нападающий отличился во втором периоде при розыгрыше большинства, добив шайбу в ворота в падении. Видеопросмотр показал, что она пересекла линию ворот.  

    На счету Малкина стало 7 (4+3) очков в 7 матчах текущего плей-офф.  

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