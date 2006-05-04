«Питтсбург» – «Вашингтон». Малкин забросил 4-ю шайбу в текущем плей-офф, ставшую победной

Форвард «Питтсбурга» забросил победную шайбу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с (3:1, 2-2).

Российский нападающий отличился во втором периоде при розыгрыше большинства, добив шайбу в ворота в падении. Видеопросмотр показал, что она пересекла линию ворот.

The crossbar camera in the @Capitals net determined that the puck completely crossed the goal line at 17:31 of the second period. #WSHvsPIT #StanleyCup pic.twitter.com/44WKJXaUi6 — NHL Public Relations (@PR_NHL) 4 мая 2018 г.

На счету Малкина стало 7 (4+3) очков в 7 матчах текущего плей-офф.