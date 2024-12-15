Форвард «Бостона» Фредерик интересен многим клубам НХЛ. Статус переговоров с «Брюинс» о новом контракте неясен (Эллиотт Фридман)
Форвард «Бостона» Фредерик интересен многим клубам НХЛ.
26-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, пока неясно, на какой стадии находятся переговоры с «Брюинс» о возможном продлении контракта.
На фоне этого другие клубы интересуются возможностью выменять игрока уже по ходу текущего сезона.
В этой регулярке Фредерик набрал 11 (5+6) очков в 32 матчах при полезности «минус 13» и 94 силовых приемах (2-й показатель в команде).
Всего в лиге у него 312 матчей (все – за «Бостон»), 105 (52+53) очков и 291 минута штрафа. В 22 играх в розыгрышах Кубка Стэнли – 5 (3+2) баллов.
По текущему контракту кэпхит Трента составляет 2,3 миллиона долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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