Вратарь-новичок «Калгари» Вульф сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Флориды»
Вратарь-новичок «Калгари» Дастин Вульф сделал 2-й шатаут в сезоне.
23-летний американец отразил 32 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:0). Его признали первой звездой встречи.
В 15 матчах в текущем сезоне в активе Вульфа 9 побед (2 матча на ноль, 91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,65).
Отметим, что «Флэймс» сыграли на ноль в 4 матчах в этом сезоне (еще 2 шатаута в активе Даниэля Владаржа) и делят лидерство в лиге с «Оттавой».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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