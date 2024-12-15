Вратарь-новичок «Калгари» Вульф сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Флориды»

Вратарь-новичок «Калгари» Дастин Вульф сделал 2-й шатаут в сезоне.

23-летний американец отразил 32 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:0). Его признали первой звездой встречи.

В 15 матчах в текущем сезоне в активе Вульфа 9 побед (2 матча на ноль, 91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,65).

Отметим, что «Флэймс» сыграли на ноль в 4 матчах в этом сезоне (еще 2 шатаута в активе Даниэля Владаржа) и делят лидерство в лиге с «Оттавой».