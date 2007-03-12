Панарин о визите Тайсона в Коркино: «Рад за местных пацанов. Мне он снился недавно, я его поколотил»

Форвард «Коламбуса» рассказал о том, что думает о недавнем посещении известным боксером Майком Тайсоном своего родного города Коркино и признался, что ценит передачи больше, чем голы.

«Мне рассказывали про визит Майка Тайсона в Коркино. Он там ценится больше, чем хоккеисты. Наш город скорее бойцовский, чем хоккейный. Рад за местных пацанов из Коркино, что вживую увидели такую легенду бокса. Это у нас популярный вид спорта, особенно на улицах. А сам я вообще обалдел. Мне ведь Тайсон снился пару недель назад. Он в моем сне испортил куртку моей девушке, и я его поколотил.

200 очков – не скажу, что для меня это суперцифра. Да, приятно. Но я – парень амбициозный, и хочу большего. Надо дальше работать.

600? Вы ведь про очки говорите – не про голы? Потому что очки для меня важнее. Иногда пас ценнее, чем заброшенная шайба. Есть игроки – снайперы, которые специализируются на этой работе. А есть ассистенты – скорее всего, это обо мне. Но иногда и забить могу с испугу», – рассказал Панарин.