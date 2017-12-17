НХЛ. Овечкин вышел на 9-е место в истории лиги по победным голам, обойдя Лефлера и Бобби Халла
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин принес команде победу над «Анахаймом» (3:2 ОТ), отличившись в овертайме.
Этот гол стал для него 23-м в сезоне и 21-м за карьеру в овертаймах матчей регулярного чемпионата. Таким образом, Овечкин улучшил собственный рекорд лиги.
По количеству победных голов (99) Овечкин вышел на 9-е место в истории лиги, обойдя Ги Лефлера и Бобби Халла. Рекордсменом является Яромир Ягр (135).
Также он отметился голевой передачей. В итоге его назвали первой звездой матча.
Со статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.
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