Презентация новой арены для клубов НХЛ и НБА в Сиэтле сорвалась, так как мэр ушел в отставку из-за секс-скандала

Во вторник в Сиэтле должна была состояться пресс-конференция посвященная строительству в городе новой арены для клубов НХЛ и .

Мэр города Эд Мюррей и компания Oak View Group, которую возглавляет бывший исполнительный директор «Торонто» Тим Лайвики, должны были представить проект арены стоимостью от 600 до 800 миллионов долларов.

Инвестором проекта собирается выступить миллиардер Дэвид Бондерман, который хочет видеть в городе клуб НХЛ и стать его владельцем.

В итоге мероприятие было отменено из-за разгоревшегося вокруг Мюррея секс-скандала. Пять мужчин, включая двоюродного брата мэра, обвинили его в домогательствах в то время, когда все обвинители были несовершеннолетними.

Мюррей все обвинения отрицает, а уход в отставку аргументировал тем, что сложившаяся ситуация не должна мешать работе местного правительства.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, лига непосредственно не участвует в процессе строительства новой арены, но отслеживает ситуацию.

Here’s a VIDEO report on the major Arena announcement in #Seattle later today…..#KeyArena #NBA #NHL @king5seattle pic.twitter.com/BWOQVnfXTh