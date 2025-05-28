Дебур о «Далласе» после 1:4 от «Эдмонтона»: «Никак не можем повести в счете. В 1-м периоде не реализовали моменты, а потом не справились с их большинством»

Тренер «Далласа» высказался о поражении от «Эдмонтона» в 4-м матче финала Запада.

«Старс» проиграли «Ойлерс» (1:4) в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-3).

Поражение стало для техасцев третьим подряд при общей разнице шайб 2:13.

«Примерно та же история, мы никак не можем повести в счете. Мне понравилась наша игра в первом периоде, хотя у нас было около 15 бросков мимо ворот (17, бросков в створ было 16 – Спортс).

Нам нужно больше концентрации, чтобы попадать в створ в таких ситуациях. Так или иначе, провести такой период и по его итогу уступать в счете – это сложная ситуация.

Другой момент – наша игра в меньшинстве. Сегодня игра спецбригад сделала разницу в игре. В первом периоде мы не реализовали моменты, а потом не справились с их большинством», – сказал главный тренер «Далласа ».