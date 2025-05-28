Моторыгин заработает около 20 млн рублей за сезон по новому контракту с «Динамо» («СЭ»)
Зарплата Максима Моторыгина в «Динамо» составит около 20 млн рублей.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что вратарь продлил контракт с «Динамо» на год.
В сезоне-2024/2025 Максим Моторыгин провел 42 игры в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ, отражая в среднем 92,8% бросков при коэффициенте надежности 2,13. В плей-офф в его активе 7 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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