Моторыгин заработает около 20 млн рублей за сезон по новому контракту с «Динамо» («СЭ»)

Зарплата Максима Моторыгина в «Динамо» составит около 20 млн рублей.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

Ранее стало известно, что вратарь продлил контракт с «Динамо » на год.

В сезоне-2024/2025 Максим Моторыгин провел 42 игры в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ, отражая в среднем 92,8% бросков при коэффициенте надежности 2,13. В плей-офф в его активе 7 матчей.