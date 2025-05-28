«Бостон» может назначить главным тренером Штурма или Лава из штаба «Вашингтона». Они в финальном списке претендентов на должность (The Athletic)

«Бостон» может назначить главным тренером Марко Штурма или Митча Лава.

Оба специалиста входят в финальный список претендентов на должность, как сообщает The Athletic.

На этой неделе клуб приступит к очным собеседованиям с кандидатами.

46-летний Штурм в последние 3 сезона возглавлял фарм-клуб «Лос-Анджелеса » в АХЛ – «Онтарио Рейн ». Ранее он был главным тренером сборной Германии и входил в штаб «Кингс».

Отметим, что Штурм выступал за «Бостон » в качестве игрока (c 2005 по 2010 год).

40-летний Лав провел последние два сезона в штабе Спенсера Карбери в «Вашингтоне». В основном он работал с защитниками команды. Сообщалось, что интерес к специалисту также проявляют «Питтсбург» и «Сиэтл».