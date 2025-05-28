Холлоуэлл близок к переходу в «Локомотив». Защитник набрал 31 очко в 56 матчах за фарм «Питтсбурга» (Metaratings)
Защитник Мак Холлоуэлл близок к подписанию контракта с «Локомотивом».
Об этом сообщает Metaratings.
В сезоне-2024/25 26-летний канадский защитник выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга».
На его счету 31 (1+30) очко в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-3».
В НХЛ он сыграл 6 матчей за «Торонто» в сезоне-2022/23.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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