Моторыгин продлил контракт с «Динамо» на год

Максим Моторыгин продлил контракт с «Динамо».

Вратарь подписал однолетнее соглашение с клубом – до 31 мая 2026 года.

В сезоне-2024/2025 Максим Моторыгин провел 42 игры в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ, отражая в среднем 92,8% бросков при коэффициенте надежности 2,13. В плей-офф в его активе 7 матчей.

Ранее сообщалось , что вратарь может продолжить карьеру в Северной Америке.

«Максим Моторыгин остается в клубе. Выпускник динамовской школы провел отличный сезон, поэтому мы были заинтересованы в том, чтобы голкипер продолжал прогрессировать в родном клубе.

Контракт заключен сроком на один год. Мы понимаем, что у хоккеиста есть свое видение на ситуацию, поэтому считаем, что такой срок оптимальный на данном этапе.

Уверен, что Моторыгин составит отличную конкуренцию за звание первого вратаря в предстоящем сезоне», – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко.