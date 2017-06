Мэр Нэшвилла Меган Бэрри надела свитер «Питтсбурга» с фамилией на пресс-конференции на «Бриджстоун-Арене», посвященной окончанию сезона.

Глава города проиграла пари на исход финальной серии Кубка Стэнли мэру Питтсбурга Биллу Педуто. «Нэшвилл», впервые в истории игравший в финале, уступил «Питтсбургу» со счетом 2-4.

Надевая свитер, Бэрри в шутку попросила не фотографировать ее.

As a part of her wager with Pittsburgh officials, @MayorMeganBarry had to put on a @penguins jersey. @NC5 pic.twitter.com/M78SV0hScx