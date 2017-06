Суббан приехал на 4-й матч с «Питтсбургом» с полной сумкой ополаскивателя. Это ответ на разговоры о запахе изо рта

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббэн прибыл на четвертый матч финала Кубка Стэнли с «Питтсбургом» с полной сумкой ополаскивателя для рта.

Это связано с обсуждением после третьего матча серии (5:1 в пользу «Нэшвилла»).

По версии Суббана, форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби сообщил ему, что у него изо рта плохо пахнет – хотя Суббан использовал ополаскиватель прямо перед игрой.

По версии Кросби, ничего подобного не было. «Он сам это устроил. Я такого не говорил», – сказал Кросби.

Инсайдер Даррен Дрегер при этом сообщил, что в шкафчике у Пи Кея Суббана действительно стояла бутылка ополаскивателя для рта.

Четвертый матч финальной серии состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало – в 03.00 по московскому времени.

#GottaSeeIt: @PKSubban1 arrived at Bridgestone Arena with a bag FULL of mouthwash. Sidney Crosby can breathe easy now. pic.twitter.com/J7Mwh70aJo