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    Суббан приехал на 4-й матч с «Питтсбургом» с полной сумкой ополаскивателя. Это ответ на разговоры о запахе изо рта

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Нэшвилл Сидни Кросби НХЛ Пи Кей Суббан

    Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббэн прибыл на четвертый матч финала Кубка Стэнли с «Питтсбургом» с полной сумкой ополаскивателя для рта.

    Это связано с обсуждением после третьего матча серии (5:1 в пользу «Нэшвилла»).

    По версии Суббана, форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби сообщил ему, что у него изо рта плохо пахнет – хотя Суббан использовал ополаскиватель прямо перед игрой. 

    По версии Кросби, ничего подобного не было. «Он сам это устроил. Я такого не говорил», – сказал Кросби. 

    Инсайдер Даррен Дрегер при этом сообщил, что в шкафчике у Пи Кея Суббана действительно стояла бутылка ополаскивателя для рта

    Четвертый матч финальной серии состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало – в 03.00 по московскому времени.

    Пи Кей Суббан: «Кросби сказал, что у меня изо рта плохо пахнет. Но я использовал ополаскиватель перед игрой»

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