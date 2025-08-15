42-летний Михнов завершил карьеру с титулом в 3-м дивизионе Италии и вошел в тренерский штаб жлобинского «Металлурга». Форвард провел 18 сезонов в суперлиге и КХЛ
В прошлом сезоне 42-летний форвард выступал за «Кьявенну» в 3-м по рангу дивизионе Италии, став чемпионом и лучшим бомбардиром. Он набрал 83 (41+42) очка в 18 играх в регулярке и 29 (11+18) баллов в 10 играх в плей-офф.
С 2019 по 2023 год (с перерывом) Михнов выступал за клуб из Жлобина в качестве игрока и стал двукратным чемпионом Беларуси в его составе.
В КХЛ и российской Суперлиге Алексей провел в общей сложности 18 сезонов, поиграв за московское «Динамо», «Сибирь», «Локомотив», магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Югру», «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Северсталь».
В регулярных чемпионатах суммарно провел 724 матча и набрал 320 (153+167) очков. В плей-офф – 128 игр и 57 (25+32) баллов.
В составе сборной России Михнов принял участие в ЧМ-2006.