Овечкин получил травму и покинул лед с помощью партнеров по команде

Капитан «Вашингтона» получил травму в конце первого периода пятого матча серии плей-офф Кубка Стэнли против .

Нападающий «Лифс» Назем Кадри провел силовой прием против россиянина, за который был наказан малым штрафом.

Овечкин не смог самостоятельно подняться после хита, он покинул лед при помощи партнеров по команде, при этом не мог опираться на левую ногу.

