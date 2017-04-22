Овечкин получил травму и покинул лед с помощью партнеров по команде
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму в конце первого периода пятого матча серии плей-офф Кубка Стэнли против «Торонто».
Нападающий «Лифс» Назем Кадри провел силовой прием против россиянина, за который был наказан малым штрафом.
Овечкин не смог самостоятельно подняться после хита, он покинул лед при помощи партнеров по команде, при этом не мог опираться на левую ногу.
Подробную статистику выступлений Овечкина вы можете посмотреть здесь.
Ovechkin is hurt by a hit from Kadri pic.twitter.com/Ct2XJIdTNc— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 21 апреля 2017 г.
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