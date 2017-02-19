НХЛ. Овечкин забил 27-й гол в сезоне
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сравнял счет в матче с «Рейнджерс» (1:1, второй период).
Овечкин реализовал большинство. Этот гол стал для него 27-м в текущем сезоне. Всего на счету Овечкина 52 (27+25) очка в 57 играх.
31-летнему форварду ассистировали Евгений Кузнецов и Ларс Эллер.
Ovi did what Ovi does. #CapsNYR #RockTheRed pic.twitter.com/OrPBDRdqkh— Washington Capitals (@Capitals) 19 февраля 2017 г.
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