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    НХЛ. Овечкин забил 27-й гол в сезоне

    Теги Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Ларс Эллер Евгений Кузнецов

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сравнял счет в матче с «Рейнджерс» (1:1, второй период).

    Овечкин реализовал большинство. Этот гол стал для него 27-м в текущем сезоне. Всего на счету Овечкина 52 (27+25) очка в 57 играх.

    31-летнему форварду ассистировали Евгений Кузнецов и Ларс Эллер.

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