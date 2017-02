Капитан «Вашингтона» сравнял счет в матче с «Рейнджерс» (1:1, второй период).

Овечкин реализовал большинство. Этот гол стал для него 27-м в текущем сезоне. Всего на счету Овечкина 52 (27+25) очка в 57 играх.

31-летнему форварду ассистировали и Ларс Эллер.

Ovi did what Ovi does. #CapsNYR #RockTheRed pic.twitter.com/OrPBDRdqkh