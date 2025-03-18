Федотов отразил 21 из 22 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Поражение – 4-е подряд

Иван Федотов отразил 21 из 22 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лайтнинг» (0:2).

Поражение стало для 28-летнего россиянина 4-м подряд.

В 22 играх в сезоне у Ивана 5 побед при 88,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,98.