Строум об Овечкине: «Он слишком часто делает мне передачи. Нам в «Вашингтоне» нужно чаще пасовать Александру, надеюсь, он сможет ближе подойти к рекорду»

Дилан Строум заявил, что игрокам «Вашингтона» следует чаще пасовать Александру Овечкину.

39-летний россиянин забил свой 887-й гол за время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ в игре против «Сан-Хосе» (5:1), замкнув диагональную передачу защитника Мартина Фегервары .

Овечкин – второй снайпер в истории лиги. Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

«Он слишком часто отдает передачи мне. Нам нужно чаще отдавать ему шайбу. Он делает все правильно, выполняет мелкие детали, и было здорово, что Фегервары нашел его в этом моменте.

Вы сами видели реакцию трибун. На этом этапе уже особо нечего добавить. Надеюсь, что он сможет забить пару раз в этой домашней серии и все ближе подойти к цели. Мы все, конечно, взволнованы, и это действительно круто», – заявил форвард «Кэпиталс» Дилан Строум.