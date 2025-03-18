Строум об Овечкине: «Он слишком часто делает мне передачи. Нам в «Вашингтоне» нужно чаще пасовать Александру, надеюсь, он сможет ближе подойти к рекорду»
Дилан Строум заявил, что игрокам «Вашингтона» следует чаще пасовать Александру Овечкину.
39-летний россиянин забил свой 887-й гол за время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ в игре против «Сан-Хосе» (5:1), замкнув диагональную передачу защитника Мартина Фегервары.
Овечкин – второй снайпер в истории лиги. Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).
«Он слишком часто отдает передачи мне. Нам нужно чаще отдавать ему шайбу. Он делает все правильно, выполняет мелкие детали, и было здорово, что Фегервары нашел его в этом моменте.
Вы сами видели реакцию трибун. На этом этапе уже особо нечего добавить. Надеюсь, что он сможет забить пару раз в этой домашней серии и все ближе подойти к цели. Мы все, конечно, взволнованы, и это действительно круто», – заявил форвард «Кэпиталс» Дилан Строум.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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