Десятков о своем будущем в «Витязе»: «Ясности нет, у нас еще две игры, дальше будет видно. Каждый матч проводим как последний»

Павел Десятков заявил, что не знает, останется ли в «Витязе» на следующий сезон.

Сегодня клуб из Подольска проиграл «Металлургу » в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 Б.

– Если брать матч целиком, то должны были выиграть его во втором периоде. При таком количестве большинства должны были забивать две‑три шайбы.

Не сказал бы, что халатно отнеслись к этому, больше расточительно, потому что при численном преимуществе ничего не создали. То, что забили вшестером – надо отдать должное характеру команды, боролись до конца несмотря на трудности в реализации.

– Где вы находите силы, учитывая, что вам ничего не надо в турнирной таблице?

– Сейчас у нас такая ситуация, что для кого‑то каждый матч может стать последним в лиге, в этой команде, поэтому каждый матч проводим как последний.

– «Витязь» при вас смотрится солидно. Есть ли ясность по поводу продолжения работы в клубе?

– Ясности нет. У нас еще две игры, а дальше будет видно, – сказал главный тренер «Витязя » Павел Десятков.