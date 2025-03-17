Десятков о своем будущем в «Витязе»: «Ясности нет, у нас еще две игры, дальше будет видно. Каждый матч проводим как последний»
Сегодня клуб из Подольска проиграл «Металлургу» в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 Б.
– Если брать матч целиком, то должны были выиграть его во втором периоде. При таком количестве большинства должны были забивать две‑три шайбы.
Не сказал бы, что халатно отнеслись к этому, больше расточительно, потому что при численном преимуществе ничего не создали. То, что забили вшестером – надо отдать должное характеру команды, боролись до конца несмотря на трудности в реализации.
– Где вы находите силы, учитывая, что вам ничего не надо в турнирной таблице?
– Сейчас у нас такая ситуация, что для кого‑то каждый матч может стать последним в лиге, в этой команде, поэтому каждый матч проводим как последний.
– «Витязь» при вас смотрится солидно. Есть ли ясность по поводу продолжения работы в клубе?
– Ясности нет. У нас еще две игры, а дальше будет видно, – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
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