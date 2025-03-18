Аллен с 45 сэйвами в матче с «Коламбусом», Мэттьюс с 2+1 и Василевский с 5-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ
Джейк Аллен, Остон Мэттьюс и Андрей Василевский – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Тампы» Андрей Василевский с шатаутом в матче против «Филадельфии» (2:0) при 21 сэйве. Матч на ноль стал для россиянина 5-м в сезоне.
Вторая звезда – капитан «Торонто» Остон Мэттьюс с 3 (2+1) очками в матче с «Калгари» (6:2).
Первая звезда – вратарь «Нью-Джерси» Джейк Аллен, отразивший 45 из 46 бросков в матче с «Коламбусом» (2:1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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