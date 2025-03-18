Аллен с 45 сэйвами в матче с «Коламбусом», Мэттьюс с 2+1 и Василевский с 5-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Джейк Аллен, Остон Мэттьюс и Андрей Василевский – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – вратарь «Тампы » Андрей Василевский с шатаутом в матче против «Филадельфии» (2:0) при 21 сэйве. Матч на ноль стал для россиянина 5-м в сезоне.

Вторая звезда – капитан «Торонто » Остон Мэттьюс с 3 (2+1) очками в матче с «Калгари» (6:2).

Первая звезда – вратарь «Нью-Джерси » Джейк Аллен, отразивший 45 из 46 бросков в матче с «Коламбусом» (2:1).