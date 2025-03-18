Разин о Канцерове: «Он молод, у него психология не состоявшаяся. Ему надо жениться, окрепнуть, поверить в себя. В прошлом сезоне он много психовал, потому что не мог забить»

Андрей Разин заявил, что Роману Канцерову нужно быть увереннее в себе.

«Металлург » обыграл «Витязь » в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.

– «Витязь», вероятно, не привел бы матч в овертайм, если бы Роман Канцеров попал в пустые ворота с левого борта. Стоит ли ругать Романа за этот промах, или все-таки там защитник на него воздействовал?

– Я уже о Ромке говорил, что этот парень с большим потенциалом. В хоккее, да и вообще в спорте, большое влияние играет психология хоккеиста. Спортсмен, если в себе уверен, и вообще по жизни, если человек в себе уверен, он всего добьется.

Я уже говорил о проценте – это нормальные люди, которые идут к цели. У Ромки, в связи с тем, что он очень молод, у него пока психология не состоявшаяся. Ему сначала надо жениться, окрепнуть, поверить в себя.

Вся эта чехарда с его результативностью прежде всего связана с психологией. Он очень много переживает и излишне на это обращает внимание.

Когда у него это устаканится, когда он найдет золотую середину в подготовке к матчам, к тренировкам, когда он, наверное, найдет себя, тогда у него пойдут голы, очки более-менее равномерно.

Вспомните прошлый сезон, я ему тоже об этом говорил, он очень много психовал, много расстраивался, потому что не мог забить гол. Когда его психология на место встанет, когда он будет к этим неудачам относиться нормально, тогда у него все нормально будет.

Он и к удачным играм как-то излишне эмоционально относится – надо найти золотую середину, – заявил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин .

Разин после 3:2 с «Витязем»: «Есть нормальные люди, а есть твари, не состоявшиеся по жизни. Таких много в интернете, они засирают нормальных людей. Одну жеманную тварь я сегодня встретил»