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Крикунов о «Локомотиве»: «Раньше клуб не стремился вверх, имея все возможности, хоккеисты были будто сами по себе. Никитин сломал психологию этих игроков»

Владимир Крикунов считает, что Игорь Никитин изменил игроков «Локомотива».

Ярославский клуб победил «Адмирал» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и впервые в своей истории выиграл Кубок Континента

«Это серьезное достижение команды. Она провела очень хорошую регулярную часть сезона. Другое дело, что игроки суеверные, к трофею не притронулись. 

Никитин четвертый год работает с командой, раньше она не стремилась особо вверх, имея все возможности и хорошее комплектование. Но тогда игроки были как будто сами по себе.

Он сломал психологию этих игроков, особенно по первому году работы в Ярославле это было видно. Было видно, что они прошли ровно, мощно весь чемпионат», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Игроки «Локомотива» не притронулись к Кубку Континента на церемонии награждения
 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoВладимир Крикунов
Кубок Континента
logoЛокомотив
ТАСС
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
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