Микко Рантанен: «Всегда хотел остаться в «Колорадо». Сказал руководству, что готов быть гибким, через пару дней меня обменяли. В НХЛ это происходило и с игроками лучше меня»
Напомним, 28-летний форвард не договорился о новом контракте с «Каролиной», ранее выменявшей его у «Эвеланш», и в итоге стал игроком «Далласа».
«В целом, это была странная ситуация. Очевидно, что переговоры с «Колорадо» шли полным ходом. За шесть недель до дедлайна мы все еще вели переговоры, и тогда я почувствовал, что мне нужно лично поговорить с руководством, что я и сделал.
Я сказал им, что готов быть гибким и хочу играть здесь долго. А пару дней спустя меня обменяли. Так что это было, безусловно, очень эмоционально.
Эти шесть-семь недель определенно были непростыми. Это было тяжело, потому что в конечном итоге я всегда хотел остаться в «Колорадо». Это был мой план.
Я сказал это руководству прямо в лицо, что готов быть гибким. Но я понимаю, что в истории НХЛ обменивали игроков и лучше меня. Так что такое случается», – сказал Микко Рантанен.
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