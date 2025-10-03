Дмитрий Васильев: «Судя по тому, как вернули российских паралимпийцев и восстановили статус ПКР, шансы на восстановление ОКР в декабре велики»

Васильев оценил шансы восстановления статуса ОКР в декабре.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России.

Спортсмены смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны, но в тех видах спорта, где МПК выполняет функции международных федераций: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

«Судя по тому, как вернули российских паралимпийцев и восстановили статус ПКР, шансы на восстановление ОКР в декабре велики.

Началась тенденция по возвращению наших спортсменов. Кто не ориентирован на дремучую оголтелую русофобию, то есть разумные люди, они понимают, что отстранение наших спортсменов не имеет никакого отношения к здравому смыслу. Они не должны страдать из-за политики.

Не уверен, что восстановление российских спортсменов произойдет именно в декабре, но думаю, что в ближайшее время уже точно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась