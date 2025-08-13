0

Российские батутисты поедут на чемпионат мира в Испании в полном составе

Российская команда в полном составе выступит на ЧМ по прыжкам на батуте.

Об этом сообщил вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Николай Макаров.

«Перед нами стоит задача популяризации спорта, вернуться на международную арену и там выигрывать. Слава богу, нам начинают давать нейтральный статус, мы поедем на чемпионат мира полными составом, командами, чего раньше не было, были только индивидуальные прыжки.

Надеемся, что нас ждут очень приятные старты и приятные моменты. Мы делали все, чтобы сохранить уровень, премировали спортсменов за достижение высоких результатов.

Нам удалось сохранить стремление к победам. Мы дадим почувствовать ребятам на чемпионате мира дух международной арены, но и требовать результат с них тоже будем», – отметил Макаров. 

Чемпионат мира в 2025 году пройдет с 6 по 9 ноября в испанской Памплоне. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
чемпионат мира по прыжкам на батуте
ТАСС
сборная России по прыжкам на батуте
Николай Макаров
Прыжки на батуте
сборная России жен (прыжки на батуте)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Мальцев о новых правилах в синхронном плавании: «Очень расстраивает, что мы не можем показать всю красоту и сложность. Наш вид спорта обеднел»
33 минуты назад
Прыжки на батуте. Кубок мира. Бладцева и Заломин завоевали серебро, Лямина – бронзу
16 июля, 17:29
Тренер сборной России по прыжкам на батуте о международных стартах: «Отношение к бойкотам у нас было всегда отрицательное»
3 июля, 13:49
Главные новости
Татьяна Сергаева получила нейтральный статус. Она главный тренер сборной России по художественной гимнастике
вчера, 18:00
«Приносил порно и учил целоваться». Тренера по акробатическому рок-н-роллу обвинили в изнасиловании несовершеннолетних
8811 августа, 12:22
Лала Крамаренко: «Я всегда перед выходом на площадку говорила себе: «С Богом». И Ирина Винер сзади говорила: «Бог помогает сильным». Это помогало собраться»
110 августа, 06:40
Крамаренко о недопуске на Олимпиаду-2024: «Год назад я вообще не могла об этом говорить, сразу слезы. Жду, дадут ли мне нейтральный статус»
19 августа, 20:58
Давид Белявский: «На международной арене соревноваться не планирую. Выступаю в большей степени для себя и для зрителей»
4 августа, 13:38
Шаталина о серебре Дины Авериной на ОИ-2020: «Была установка – Россия не должна быть чемпионом. Все было сделано для того, чтобы забрать у нас золото»
4728 июля, 15:50
Шаталина о разладе с Винер: «Не могу, когда кричат, когда обижают пожилых людей. Когда повышают на тебя голос при учениках – это самое большое оскорбление»
428 июля, 15:31
Вера Шаталина: «Винер считала, что только она может сделать хорошо и правильно. Недоверие сломало наши отношения, хотя я любила ее и уважала»
128 июля, 15:17
Шаталина о прекращении работы с гимнастками Авериными: «Нашему разрыву очень помогла Винер, которая все время не очень лестно обо мне отзывалась в присутствии учеников»
228 июля, 10:58
Валентина Родионенко: «Европейский гимнастический союз не допускает до своих стартов, поэтому мы пока остаемся за чертой олимпийского отбора»
125 июля, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
147 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20