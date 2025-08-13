Мальцев о новых правилах в синхронном плавании: «Очень расстраивает, что мы не можем показать всю красоту и сложность. Наш вид спорта обеднел»

Александр Мальцев высказался об изменении правил в синхронном плавании.

«Безусловно, это одна из проблем, наших болевых точек. В старом синхронном плавании мы привыкли находить баланс между спортом и искусством, делать из наших программ мини-спектакли.

Наш тренер, Гана Максимова, – великий постановщик, и наши программы всегда отличались этим. Когда ввели новые правила, то все очень стандартизировалось, мы были лишены возможности использовать огромное количество элементов, которые уже заложены в синхронное плавание. К сожалению, сейчас они просто отброшены, потому что ничего не стоят.

Мы вынуждены использовать узконаправленные элементы, которые имеют коэффициент сложности. Конечно, это обеднило наш вид спорта. Это нас очень расстраивает, потому что мы не можем показать всю красоту, в том числе сложность. Потенциал безграничный, а мы этого не можем использовать», – сказал семикратный чемпион мира Мальцев .

