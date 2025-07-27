Российский тяжелоатлет Курочкин одержал победу на юношеском чемпионате Европы
Тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди юношей.
Турнир проходит в Мадриде. Россияне выступают в нейтральном статусе.
Курочкин победил в весовой категории до 71 кг с результатом 286 кг (125 кг в рывке, 161 кг – в толчке). Он установил юношеский рекорд Европы в толчке.
Серебро в этой категории завоевал еще один россиянин Сергей Луканин (274 кг), бронзу — армянин Рафик Дармоян (273).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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