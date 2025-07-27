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Российский тяжелоатлет Курочкин одержал победу на юношеском чемпионате Европы

Тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди юношей.

Турнир проходит в Мадриде. Россияне выступают в нейтральном статусе. 

Курочкин победил в весовой категории до 71 кг с результатом 286 кг (125 кг в рывке, 161 кг – в толчке). Он установил юношеский рекорд Европы в толчке. 

Серебро в этой категории завоевал еще один россиянин Сергей Луканин (274 кг), бронзу — армянин Рафик Дармоян (273).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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