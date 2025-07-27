Российский тяжелоатлет Курочкин одержал победу на юношеском чемпионате Европы

Тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди юношей.

Турнир проходит в Мадриде. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Курочкин победил в весовой категории до 71 кг с результатом 286 кг (125 кг в рывке, 161 кг – в толчке). Он установил юношеский рекорд Европы в толчке.

Серебро в этой категории завоевал еще один россиянин Сергей Луканин (274 кг), бронзу — армянин Рафик Дармоян (273).