Российский тяжелоатлет Покатилов отстранен за нарушение антидопинговых правил
Российский тяжелоатлет Покатилов отстранен за нарушение антидопинговых правил.
На 27-летнего Андрея Покатилова наложено временное отстранение от 21 мая 2025 года.
Спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил в 2015 году на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Лучшим достижением Покатилова было шестое место на юношеском чемпионате Европы 2014 года в Польше. Сейчас он завершил карьеру и работает тренером.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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