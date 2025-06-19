Российский тяжелоатлет Покатилов отстранен за нарушение антидопинговых правил.

На 27-летнего Андрея Покатилова наложено временное отстранение от 21 мая 2025 года.

Спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил в 2015 году на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Лучшим достижением Покатилова было шестое место на юношеском чемпионате Европы 2014 года в Польше. Сейчас он завершил карьеру и работает тренером.