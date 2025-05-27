Российский штангист Бочков лишен бронзы чемпионата Европы-2019 из-за допинг-бана

Российский штангист Родион Бочков , с ноября 2023 года отстраненный за допинг, подвергся еще одной дисквалификации сроком на 8 лет и лишился бронзовой медали чемпионата Европы-2019.

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Бочков был дисквалифицирован на 8 лет на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), согласно которой в октябре 2012-го в допинг-пробе штангиста были обнаружены стероиды.

Международная организация допинг-тестирования (ITA) решила аннулировать результаты Бочкова, показанные в период с 8 октября 2012-го по 19 мая 2020-го. Таким образом, россиянин лишился бронзы чемпионата Европы-2019 и серебра Универсиады-2017.

В 2023-м Спортивный арбитражный суд (CAS) уже дисквалифицировал Бочкова на 4 года до 18 ноября 2026 года (с зачетом отбытого срока временного отстранения). Основанием для дисквалификации были обнаруженный в допинг-пробе атлета метаболит дегидрохлорметилтестостерона (стероид).