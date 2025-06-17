Российский гребец Кадин получил повторную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
РУСАДА повторно дисквалифицировало гребца Сергея Кадина.
Первый раз Кадин был дисквалифицирован осенью 2022 года – в его организме был обнаружен хорионический гонадотропин. Срок отстранения завершится 27 сентября 2025 года.
16 июня РУСАДА сообщило о повторной дисквалификации спортсмена за нарушение запрета на участие в соревнованиях в течение срока дисквалификации.
Новый срок дисквалификации вступит в силу 28 сентября 2025 года после истечения текущего отстранения.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РУСАДА
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