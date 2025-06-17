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Российский гребец Кадин получил повторную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

РУСАДА повторно дисквалифицировало гребца Сергея Кадина.

Первый раз Кадин был дисквалифицирован осенью 2022 года – в его организме был обнаружен хорионический гонадотропин. Срок отстранения завершится 27 сентября 2025 года.

16 июня РУСАДА сообщило о повторной дисквалификации спортсмена за нарушение запрета на участие в соревнованиях в течение срока дисквалификации. 

Новый срок дисквалификации вступит в силу 28 сентября 2025 года после истечения текущего отстранения.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РУСАДА
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