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Дмитрий Васильев: «Самуэльссон – это лицемер и конъюнктурщик. Он пиарится на теме российского спорта»

Васильев назвал шведского биатлониста Самуэльссона лицемером и конъюнктурщиком.

Ранее Себастьян Самуэльссон заявил, что хотел бы соревноваться с российскими спортсменами, но считает это «немыслимым в нынешней ситуации».

«Самуэльссон – это лицемер и конъюнктурщик. В данный момент ему выгодно говорить и пропагандировать те вещи, которые привлекут к нему внимание. Он пиарится на теме российского спорта. Ему абсолютно безразличны люди, сама суть ситуации, главное – чтобы побольше говорили о нем. Так понимаю, Самуэльссон зарабатывает деньги на этом за счет спонсоров. Веры ему нет.

Когда Самуэльссон обвинял российских спортсменов в тотальном использовании допинга на государственном уровне, он почему-то ни слова не сказал об американцах, норвежцах и никак не критиковал их. Хотя норвежские лыжники были пойманы на системном употреблении допинга.

Поэтому заявление Самуэльссона о том, что он с радостью будет бегать вместе с российскими спортсменами, расцениваю как лицемерие и ложь», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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