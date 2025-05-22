Дмитрий Василенко: «На выборы президента ФТАР я выдвигаться не буду. По не зависящим от меня обстоятельствам считаю этот шаг нецелесообразным»
Дмитрий Василенко не будет переизбираться на пост главы ФТАР.
Выборы главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) состоятся 8 июня.
Ранее на пост президента организации был выдвинут Александр Винокуров, его кандидатуру поддержало Министерство спорта РФ.
«На выборы президента ФТАР я выдвигаться не буду. По не зависящим от меня обстоятельствам считаю на сегодняшний день этот шаг нецелесообразным», – заявил Василенко.
Василенко был избран руководителем ФТАР в ноябре 2024 года.
Минспорт поддержал выдвижение президента Marathon Group Винокурова на пост главы Федерации тяжелой атлетики России
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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