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Дмитрий Василенко: «На выборы президента ФТАР я выдвигаться не буду. По не зависящим от меня обстоятельствам считаю этот шаг нецелесообразным»

Дмитрий Василенко не будет переизбираться на пост главы ФТАР.

Выборы главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) состоятся 8 июня. 

Ранее на пост президента организации был выдвинут Александр Винокуров, его кандидатуру поддержало Министерство спорта РФ. 

«На выборы президента ФТАР я выдвигаться не буду. По не зависящим от меня обстоятельствам считаю на сегодняшний день этот шаг нецелесообразным», – заявил Василенко. 

Василенко был избран руководителем ФТАР в ноябре 2024 года. 

Минспорт поддержал выдвижение президента Marathon Group Винокурова на пост главы Федерации тяжелой атлетики России

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Дмитрий Василенко
ФТАР
ТАСС
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