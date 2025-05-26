Депутат Миронов: «В хоккее без России медали любого достоинства – дешевая подделка. Серия матчей КХЛ и НХЛ станет ответом русофобствующим политиканам»

Сергей Миронов предложил провести серию матчей между КХЛ и НХЛ.

«Я уже отмечал, что сильнейшие хоккейные лиги планеты – НХЛ и КХЛ – могут договориться между собой, без международных чиновников, как было и в советские времена.

Такая серия [матчей] станет настоящим праздником мирового хоккея и достойным ответом русофобствующим политиканам от спорта», – сказал председатель партии «Справедливая Россия – За правду».

Депутат считает, что необходимо провести матчи по аналогии с Суперсерией 1972 года и 1974 года, а также Кубком вызова 1979 года. Сильнейшую хоккейную команду мира должна определить серия встреч между сборными России и НХЛ, отметил Сергей Миронов.

«Любая команда хочет выиграть, но при этом все прекрасно понимают, что в хоккее без России медали любого достоинства будут дешевой подделкой», – сказал Миронов.