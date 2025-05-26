Российская пловчиха Саламатина дисквалифицирована на 2 года за допинг

Российская пловчиха Валерия Саламатина дисквалифицирована на два года за допинг.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA). 9 марта во внесоревновательный период Саламатина сдала положительную допинг-пробу на фуросемид. Дисквалификация 26-летней спортсменки продлится с 8 мая 2025 года до 7 мая 2027-го. Саламатина – двукратный серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в эстафетах.