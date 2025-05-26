Российская пловчиха Саламатина дисквалифицирована на 2 года за допинг
Российская пловчиха Валерия Саламатина дисквалифицирована на два года за допинг.
Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).
9 марта во внесоревновательный период Саламатина сдала положительную допинг-пробу на фуросемид.
Дисквалификация 26-летней спортсменки продлится с 8 мая 2025 года до 7 мая 2027-го.
Саламатина – двукратный серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в эстафетах.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ITA
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