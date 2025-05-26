Саламатина не будет возобновлять карьеру после дисквалификации за допинг

Пловчиха Валерия Саламатина не будет возобновлять карьеру после дисквалификации.

26-летняя спортсменка была дисквалифицирована до мая 2027 года за фуросемид.

— Будете продолжать карьеру?

— Нет, не планирую.

— Почему решили не оспаривать дисквалификацию?

— Потому что закончила с карьерой и выбрала семью, — сказала Саламатина.