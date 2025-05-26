Саламатина не будет возобновлять карьеру после дисквалификации за допинг
Пловчиха Валерия Саламатина не будет возобновлять карьеру после дисквалификации.
26-летняя спортсменка была дисквалифицирована до мая 2027 года за фуросемид.
— Будете продолжать карьеру?
— Нет, не планирую.
— Почему решили не оспаривать дисквалификацию?
— Потому что закончила с карьерой и выбрала семью, — сказала Саламатина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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