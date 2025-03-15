Россиян не внесли в выборные списки Европейской федерации тяжелой атлетики из-за допинг-нарушений

Европейская федерация тяжелой атлетики не включила россиян в выборные списки.

В декабре глава Федерации тяжелой атлетики Дмитрий Василенко сообщил, что исполком ФТАР выдвинул его кандидатуру в исполнительный комитет Европейской федерации тяжелой атлетики, а кандидатуру Анны Борыгиной – в технический комитет EWF.

Выборный конгресс EWF пройдет 11 апреля в Кишиневе перед чемпионатом Европы, на котором россияне выступят впервые после трехлетнего перерыва.

По словам Власенко, россияне не смогут претендовать на должности в EWF из-за большого количества допинговых случаев в российской тяжелой атлетике.

«Да, Европейская федерация тяжелой атлетики приняла решение не включать российских представителей в списки претендентов на выборные должности в EWF.

Нам объяснили эти действия тем, что в российской тяжелой атлетике было зафиксировано немало случаев нарушения спортсменами антидопинговых правил.

Есть такой порядок, что в случае если в течение олимпийского цикла в какой-то из национальных федераций произойдет более четырех нарушений антидопинговых правил, то такую федерацию временно ограничивают в правах.

Но если разбирать нашу ситуацию, то у нас за истекший период случилось только два нарушения, выявленных по линии международной федерации.

Либо нам нужно вновь идти в суд и бороться за право претендовать на должности, получить которые в нынешних политических условиях у нас, откровенно говоря, немного шансов, и одновременно ставить под вопрос долгожданное возвращение наших спортсменов на международные старты. Либо согласиться на несправедливость ради участия российских тяжелоатлетов в чемпионате Европы.

Мы склоняемся к тому, чтобы выбрать последний вариант, поэтому никаких демаршей ждать не стоит. У меня нет никаких личных амбиций, во главу угла я ставлю интересы российских спортсменов и их скорейшее возвращение на международную арену. Поэтому я обязательно приму участие в работе апрельского конгресса EWF», – цитирует Василенко ТАСС.