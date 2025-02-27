Представительство российских тяжелоатлетов в списке участников ЧЕ сокращено с 13 до 6 человек

Представительство российских тяжелоатлетов в списке участников ЧЕ сокращено.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) сократила представительство российских спортсменов в предварительном списке участников чемпионата Европы в Кишиневе с 13 до шести человек.

«Алгоритм заявки нейтральных российских спортсменов на чемпионат Европы не отработан, налицо несостыковки, возникшие со стороны EWF.

С одной стороны, мы имеем право и доступ для подачи заявок на общих правах, с другой – наши спортсмены продолжают проходить процедуру проверки на соответствие их политике», – заявил представитель ФТАР.

Сейчас в предварительный список участников чемпионата Европы входят Исмаил Гаджибеков (до 55 кг), Егор Климонов (до 96 кг), Хас-Магомед Балаев (до 109 кг), Зарина Гусалова (до 71 кг), Евгения Гусева (до 71 кг) и Мария Груздова (до 81 кг).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет с 13 по 21 апреля.