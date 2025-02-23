13 российских тяжелоатлетов заявлены на чемпионат Европы в Кишиневе
13 российских штангистов заявлены на чемпионат Европы в нейтральном статусе.
В предварительный заявочный список включены Исмаил Гаджибеков (до 55 кг), Зулфат Гараев (до 73 кг), Рамзан Джанхотов (до 81 кг), Егор Климонов (до 96 кг), Георгий Купцов (до 102 кг), Хас-Магомед Балаев (до 109 кг), Артур Бабаян (до 109 кг), Даниил Вагайцев (свыше 109 кг), Регина Шайдуллина (до 45 кг), Елизавета Жаткина (до 49 кг), Зарина Гусалова (до 71 кг), Евгения Гусева (до 71 кг) и Мария Груздова (до 81 кг).
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет 13-21 апреля в Кишиневе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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