Призер ЧМ по тяжелой атлетике Джангабаев дисквалифицирован на 8 лет. Его предыдущий бан закончился в 2023-м
Тяжелоатлет из Узбекистана Рустам Джангабаев дисквалифицирован за допинг.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в пробе Джангабаева, взятой 22 февраля 2024 года, был обнаружен остарин. Спортсмен дисквалифицирован на 8 лет с 11 марта 2024-го.
31-летний Джангабаев – бронзовый призер чемпионата мира-2018 в весовой категории свыше 109 кг. В 2019-м он был отстранен на 4 года за наличие гормона роста в допинг-пробе, а также за подмену образца.
Так как за 12 месяцев три спортсмена из Узбекистана попались на нарушении антидопинговых правил, в отношении Федерации тяжелой атлетики Узбекистана будет проведена дополнительная проверка.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ITA
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