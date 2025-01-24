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Мамиашвили о допинге в борьбе: «Рука с этой заразой должна быть отрублена окончательно. Нужно выгонять нечисть»

Михаил Мамиашвили заявил о необходимости искоренить допинг в спортивной борьбе.

Ранее стало известно, что чемпион мира по вольной борьбе 2021 года среди юниоров Рамазан Багавудинов дисквалифицирован за допинг на 4 года.

«Получили уведомление о дисквалификации, это вторая инстанция. Детали у дела плачевные. Вот им же объясняют, разжевывают. Может, нужны еще более радикальные меры, увеличенные сроки дисквалификации? Спортсмену, тренеру, окружению. Кто бы ни приложил руку: брат, сват, родитель, товарищ, дядя посоветовал.

Причем используют‑то примитивные вещи, которые не дают никакого эффекта и результата, но запрещены. Удивляюсь, неужели оглупление наступает? Нет объяснений. Я же со многими [нарушившими антидопинговые правила] говорю – стоят, мычат, не могут объяснить.

Миллион раз специальные люди обучают спортсменов начиная с детского возраста, тренеров, реализуется программа, тратятся деньги. Я понимаю причину, почему люди принимают допинг, но не принимаю это. Категорически неприемлемо. Вот еще один негодяй избрал такой путь, но это совершенная глупость.

Причем для них ничего не значит авторитет старших, которые прошли непростой путь, завоевали титулы. За это нужно только карать жесточайшим образом всех, кто имел отношение к употреблению допинга. Рука с этой заразой должна быть отрублена окончательно. Нужно выгонять нечисть, всю эту мразь надо истреблять», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Рамазан Багавудинов
дисквалификации
logoМихаил Мамиашвили
logoдопинг
ФСБР
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