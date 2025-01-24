Чемпион мира по вольной борьбе среди юниоров Багавудинов дисквалифицирован на 4 года за допинг
Российский борец Рамазан Багавудинов дисквалифицирован на 4 года за допинг.
Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Срок наказания отсчитывается с 27 сентября 2023 года, с момента временного отстранения.
Спортсмену вменяют нарушение пунктов 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе) и 4.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода) Общероссийских антидопинговых правил.
Багавудинову 23 года. В 2021-м он завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе среди юниоров в весовой категории до 57 кг.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: РУСАДА
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