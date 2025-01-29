Российский борец Голунов дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Российский борец Александр Голунов дисквалифицирован на четыре года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства.

26-летний спортсмен отстранен за использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода, срок его дисквалификации завершится 12 сентября 2028 года.

Голунов заявил, что завершил карьеру спортсмена около шести лет назад и не в курсе того, за что конкретно его дисквалифицировали. Он допустил, что ему приходило какое-то уведомление от антидопинговых служб, которое он проигнорировал.