Глава ФТАР о допуске тяжелоатлетов: «В апреле пройдут чемпионат Европы и молодежное первенство мира – это первые старты, где нас ждут»

Глава ФТАР заявил, что российских тяжелоатлетов ждут на чемпионате Европы.

4 декабря в Бахрейне проходит конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), в работе которого принимает участие президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР ) Дмитрий Василенко.

«До начала конгресса у меня состоялось немало встреч с первыми лицами международной федерации и с членами исполкома IWF и европейской федерации. Конечно, работа предстоит большая, мы многое упустили и о многом, к сожалению, не знали.

Сейчас мы будем разрабатывать дорожную карту по нашему восстановлению. Работы впереди много, но мы на правильном пути.

В апреле пройдут два старта, это чемпионат Европы в Республике Молдова и молодежное первенство мира в Перу. Это первые старты, где нас ждут», – сказал Василенко.