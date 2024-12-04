Глава ФТАР о допуске тяжелоатлетов: «В апреле пройдут чемпионат Европы и молодежное первенство мира – это первые старты, где нас ждут»
Глава ФТАР заявил, что российских тяжелоатлетов ждут на чемпионате Европы.
4 декабря в Бахрейне проходит конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), в работе которого принимает участие президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко.
«До начала конгресса у меня состоялось немало встреч с первыми лицами международной федерации и с членами исполкома IWF и европейской федерации. Конечно, работа предстоит большая, мы многое упустили и о многом, к сожалению, не знали.
Сейчас мы будем разрабатывать дорожную карту по нашему восстановлению. Работы впереди много, но мы на правильном пути.
В апреле пройдут два старта, это чемпионат Европы в Республике Молдова и молодежное первенство мира в Перу. Это первые старты, где нас ждут», – сказал Василенко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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