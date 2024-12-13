В Европейской федерации тяжелой атлетики рассчитывают на допуск россиян до турниров

В Европейской федерации тяжелой атлетики надеются на допуск россиян до турниров.

Ранее сообщалось , что глава Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд на конгрессе в Бахрейне заявил о скором возвращении россиян на соревнования. Ожидается, что в ближайшее время будет разработана соответствующая дорожная карта.

В четверг Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) в своем телеграм-канале опубликовала письмо главы европейской федерации (EWF) Антонио Конфлитти в адрес президента ФТАР Дмитрия Василенко.

«Как заявил сам президент IWF М. Джалуд , я хотел бы поздравить вас с активным участием в очередном Конгрессе IWF 2024 года.

У нас была приятная встреча в кулуарах других мероприятий, и я надеюсь, что, как и было условлено, вскоре мы снова сможем увидеть российских тяжелоатлетов, выступающих на европейских и международных спортивных соревнованиях.

Уважаемый Дмитрий, я готов поддержать ваши начинания и хотел бы как можно скорее посетить российских коллег из нашей европейской семьи тяжелой атлетики, поскольку ФТАР является важным и исторически значимым членом мирового сообщества тяжелой атлетики», – говорится от имени Конфлитти в письме, которое приводит ФТАР.

В марте 2022 года исполком IWF отстранил российских спортсменов от турниров под своей эгидой.