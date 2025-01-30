Кузьменко вернется только в СКА, у него хорошие отношения с Ротенбергом. В планах форварда получить хороший контракт в НХЛ («Матч ТВ»)

Андрей Кузьменко готов вернуться только в СКА.

28-летний форвард «Калгари » в этом сезоне набрал 15 (4+11) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его действующее соглашение со средней годовой зарплатой 5,5 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.

Сообщалось , что на игрока, в случае его приезда в КХЛ, будет претендовать «Ак Барс».

«Еще не факт, что Кузьменко захочет вернуться в Россию. В его планах – получить хороший контракт в НХЛ. Но если Андрей решит приехать в КХЛ, то клубом для продолжения карьеры выберет исключительно СКА.

Он уезжал в Канаду из этой команды, там его развивали, готовили к сборной. Его всегда вызывали в национальную команду, он завоевал серебро МЧМ‑2016.

И у него очень хорошие отношения с главным тренером Романом Ротенбергом », – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Немчинов о Кузьменко: «Очень талантливый игрок уровня НХЛ, ему всего 28. Надо знать ситуацию, почему он так резко сдал. Может, есть какие-то факторы, о которых мы не знаем»