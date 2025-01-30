Кузьменко вернется только в СКА, у него хорошие отношения с Ротенбергом. В планах форварда получить хороший контракт в НХЛ («Матч ТВ»)
28-летний форвард «Калгари» в этом сезоне набрал 15 (4+11) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его действующее соглашение со средней годовой зарплатой 5,5 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.
Сообщалось, что на игрока, в случае его приезда в КХЛ, будет претендовать «Ак Барс».
«Еще не факт, что Кузьменко захочет вернуться в Россию. В его планах – получить хороший контракт в НХЛ. Но если Андрей решит приехать в КХЛ, то клубом для продолжения карьеры выберет исключительно СКА.
Он уезжал в Канаду из этой команды, там его развивали, готовили к сборной. Его всегда вызывали в национальную команду, он завоевал серебро МЧМ‑2016.
И у него очень хорошие отношения с главным тренером Романом Ротенбергом», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Немчинов о Кузьменко: «Очень талантливый игрок уровня НХЛ, ему всего 28. Надо знать ситуацию, почему он так резко сдал. Может, есть какие-то факторы, о которых мы не знаем»
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